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    Japonya'da bayram namazı kılındı

    Müslümanlar, Kurban Bayramı için başkentteki Tokyo Camisi'ni doldurdu.
    • AA
    • 31.07.2020 - 05:53
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    Japonya'da bayram namazı kılındı

    Japonya'da Kurban bayramı namazı için Müslümanlar, başkentte bulunan Tokyo Camisi'ne geldi.

    Başkentin en büyük mescidi olan Tokyo Camisi'ne ateşleri ölçülerek alınan cemaate, aralıklarla saf tutulması, maske takılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.

    Bayram namazı esnasında cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu.

    Japonya'da bayram namazı kılındı #1

    NAMAZ SONRASI HUTBE OKUNDU

    Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammed Rifat Çınar, iki kez kıldırdığı bayram namaz sonrası, Japonca, Arapça, İngilizce ve Türkçe hutbe okudu.

    Salgın sebebiyle faaliyetleri şubat sonunda askıya alınan cami kapılarını haziran başında cemaatine yeniden açmıştı.

    Japonya'da bayram namazı kılındı #2

    Japonya'da bayram namazı kılındı #3

    Japonya'da bayram namazı kılındı #4

    Japonya'da bayram namazı kılındı #5

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