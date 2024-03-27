Japonya'da bebekler için üretim duruyor! Yetişkin bezlerine odaklanacaklar Bebek bezi üreticileri, düşen doğum oranları nedeniyle iş modelini değiştiriyor. Japonya'da bebekler için üretim yapan firma, yetişkinleri merkeze alacak.

ensonhaber.com

Japonya'da bir bebek bezi üreticisi, ülkede bebekler için üretimi durdurma kararı aldı.

Şirket, bebekler yerine yetişkinlere yönelik pazara odaklanacağını duyurdu.

Tokyo merkezli Oji Holdings, doğum oranlarının rekor düzeyde düşük olduğu, hızla yaşlanan Japonya'da bu yönde adım atan firmalar arasına katıldı.

Satışlarda yetişkin bezleri, bebek bezlerini geçti

Asya ülkesindeki yetişkin bezlerinin satışları, son 10 yılı aşkın süredir bebek bezlerinin satışlarını geride bıraktı.

Japonya'da 2023'te doğan bebek sayısı 758 bin 631 oldu. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 5,1 düşüş anlamına geliyor.

Yıllık üretim 400 milyona geriledi

Söz konusu kuruluş, yılda halihazırda 400 milyon bebek bezi üretiyor. Şirketin 700 milyon bebek beziyle zirveye ulaştığı 2001 yılından bu yana üretim düşüyor.

Japonya'nın en büyük bebek bezi üreticisi Unicharm, 2011 yılında yetişkin bezi satışlarının bebek bezlerini geride bıraktığını açıklamıştı.

Pazarın değeri 2 milyar dolardan fazla

BBC'nin aktardığına göre yetişkin bezi pazarındaki büyüme devam ediyor. Pazarın değerinin 2 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Japonya şu anda dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahipliği yapıyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 30'u 65 yaş ve üzeri... Geçtiğimiz yıl 80 yaş üstü nüfusun oranı ilk kez yüzde 10'u aştı.

Başbakan Kişida: Ya şimdi ya hiç

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "Japonya bir toplum olarak işlev görmeye devam edip edemeyeceğimizin eşiğinde duruyor." demişti.

Kişida, "Bu bir 'ya şimdi ya hiç' durumudur." ifadesini kullanmıştı.

Doğurganlık oranları Çin, Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Güney Kore'de de düşüyor.