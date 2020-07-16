Japonya'da bir salkım üzüm, 83 bin liraya alıcı buldu

Japonya'da bir salkım üzüm, 83 bin liraya alıcı buldu

Üzümü satın alan kişi, salgın döneminde üreticilere destek olmak için böyle bir hamle yaptıklarını söyledi.

Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli kırmızı üzüm cinsi Ruby Roman için sezonun ilk açık artırması üzümlerin yetiştirildiği Ishikawa eyaletinde gerçekleştirildi.

Her bir tanesi pinpon topu büyüklüğünde olan ve lezzetiyle meşhur üzümlere sahip olabilmek için kıyasıya mücadele verildi.

AÇIK ARTIRMADA SATILDI

Açık artırmayı, bir salkıma 1.3 milyon Japon Yeni (yaklaşık 83 bin lira) teklif eden bir geleneksel Japon oteli kazandı.

Şirketi temsilen açık artırmaya katılan Mitsutaka Sakamoto, toplumun koronavirüs ile mücadele ettiği bir dönemde üreticilere destek olmak için en yüksek teklifi verdiklerini ifade etti.

HASADI 3 AY SÜRÜYOR

Eylül sonuna kadar 26 bin salkımlık mahsul beklendiğini belirten üretici kooperatif yetkilileri, hasadın Temmuz ayından itibaren yaklaşık 3 ay boyunca sürdüğünü söyledi.

Japonya'da aynı üzüm cinsine geçtiğimiz sene de 11 bin 200 dolarlık (yaklaşık 77 bin lira) rekor fiyat verilmişti.