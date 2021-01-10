Japonya'da buz banyosu

Tokyo'da bu yıl 66'ncısı düzenlenen törende katılımcılar, buz bloklarının olduğu suya girdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Teppozu Inari tapınağında katılımcılar, buzlu suya girmek için bir araya geldi.

KORONADAN KURTULMAK İÇİN DUA ETTİLER

Katılımcılar, yıllardır süren gelenekte buz bloklarının yer aldığı soğuk su havuzuna girerek, "ruhlarını arındırmak" ve koronavirüs salgınının üstesinden gelmek için bir süre dua etti.

BUZLU SUYA GİRDİLER

Çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu katılımcılar, geleneksel peştemaller giydi.

Kendilerini soğuk su ve büyük buz bloklarıyla dolu bir havuza daldıran Japon vatandaşları medya ve izleyiciler takip etti.

HER YILIN İKİNCİ PAZAR GÜNÜ DÜZENLENİYOR

Şinto ritüelinin bu yıl 66'ncısı düzenlendi. Tören, her yılın ikinci pazar günü gerçekleştiriliyor.