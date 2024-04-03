Japonya'da futbol oynayan gençlerin üzerine yıldırım düştü Miyazaki eyaletinde futbol oynayan öğrencilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 2’si ağır 18 yaralı hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Farklı bölgelerinde olumsuz hava koşulları, Japonya'da hayatı olumsuz etkiledi.

Miyazaki eyaletindeki bir lise sahasında futbol oynayan öğrencilere saat 14.30 sularında yıldırım düştü.

Yerel yetkililer, eyaletler arası bir turnuva sırasında gerçekleşen bu olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 18 kişinin yaralandığını, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiğini belirtti.

Yıldırım çarpan yolcu uçağı acil iniş yaptı

Bölgede etkili olan hava şartlarından hava trafiği de olumsuz etkilendi. Japonya Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Miyazaki Havalimanı'ndan 14.37’de kalkış yaparak Haneda Havalimanı'na hareket eden 122 yolcu ve mürettebatı taşıyan Japon Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi uçağa, 2 kez yıldırım çarptı.

Uçak tedbir amacıyla 15.42'de Kansai Havalimanı'na acil iniş yaparken yolcu ya da mürettebattan yaralanan olmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)