Japonya’da geceyi gündüze çeviren meteor

Japonya, gökyüzünde izleyenlere eşsiz bir görsel şölen sundu. “Ateş topu” olarak adlandırılan parlak bir meteor, dün yerel saatle 23.08’de başta Kagoshima ve Miyazaki eyaletleri olmak üzere farklı bölgelerden görüldü.

GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Amatör kameralarca kaydedilen ve sosyal medyada ilgi gören görüntülerde, meteorun hızla dünyaya doğru düştüğü ve ortaya çıkan ışığın geceyi gündüze çevirdiği görüldü.

OKYANUSA DÜŞTÜ

Uzmanlar, bu doğa olayının uzaydaki toz veya kaya parçalarının atmosfere girip yanmasıyla oluşan bir ateş topu olduğunu ve meteorun muhtemelen okyanusa düştüğünü belirtti.