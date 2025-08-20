Abone ol: Google News

Japonya’da geceyi gündüze çeviren meteor

Japonya’nın çeşitli bölgelerinde görülen parlak meteor, ‘ateş topu’ etkisiyle geceyi gündüze çevirdi ve bu anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 20.08.2025 10:37

Japonya, gökyüzünde izleyenlere eşsiz bir görsel şölen sundu. “Ateş topu” olarak adlandırılan parlak bir meteor, dün yerel saatle 23.08’de başta Kagoshima ve Miyazaki eyaletleri olmak üzere farklı bölgelerden görüldü.

GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Amatör kameralarca kaydedilen ve sosyal medyada ilgi gören görüntülerde, meteorun hızla dünyaya doğru düştüğü ve ortaya çıkan ışığın geceyi gündüze çevirdiği görüldü.

OKYANUSA DÜŞTÜ

Uzmanlar, bu doğa olayının uzaydaki toz veya kaya parçalarının atmosfere girip yanmasıyla oluşan bir ateş topu olduğunu ve meteorun muhtemelen okyanusa düştüğünü belirtti.

