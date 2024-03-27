Japonya'da gıda takviyesi skandalı büyüyor Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketen 100'ü aşkın kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklanırken, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

AA & Ensonhaber

Japonya'daki Kobayashi Pharmaceutical Co. tarafından yapılan açıklamaya göre, kırmızı pirinç mayası içeren "beni-koji" ürününü tüketen 100'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı.

Hastaların çoğunun böbrek rahatsızlığından şikayet ettiği bildirildi.

Japon şirketi, ülke genelinde çeşitli bölgelerde bu ürünü piyasadan toplatma kararı aldığını duyurdu.

Bakanlık acil denetim yapacak

Sağlık Bakanlığı, ürünü tüketenlerden iki kişinin hayatını kaybettiğini, ölüm sebebi için tetkiklerin sürdüğünü duyurdu.

Hayatını kaybedenlerden birinin, Nisan 2021-Şubat 2024 arası bu ürünü tükettiği tespit edildi.

Bakanlık, markanın ürün kategorisindeki yaklaşık 6 bin mamulün "sağlığa zararına yönelik" acil denetimler yapacak.

Resmi Kyodo ajansı, 2023 yılında firmanın 18,5 ton "beni-koji" içeriği ürettiği ve 16,1 tonunu 50'yi aşkın firmaya satışını gerçekleştirdiğini aktardı.