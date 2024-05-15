Japonya'da İsrail karşıtı gösteri düzenlendi Nekbe'nin yıl dönümü nedeniyle Tokyo'da bir araya gelen göstericiler, "Filistin halkıyla beraberiz" dedi.

AA

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Filistin yanlısı gösteri düzenlendi.

Gösteri, "Nekbe"nin (Büyük Felaket) 76. yılı nedeniyle gerçekleştirildi.

Tokyo'da demir yolu ve metro trafiğinin ana bağlantı noktalarından Şincuku bölgesinde, "Nekbe Günü Ulusal Eylemi" protestosu yapıldı.

Tokyo'dan Filistin'e destek

Ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Müslüman vatandaşlar ve öğrenciler, Tokyo'daki Şincuku İstasyonu önünde bir araya geldi.

Göstericiler, Filistinlilerin evlerine geri dönüşünü temsil eden anahtarları havaya kaldırdı ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Filistin halkıyla dayanışma mesajları verdiler

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını da protesto eden göstericiler, "Japonya, Filistin halkıyla beraber" ve "İsrail'e yaptırım uygula" pankartları taşıdı.

Gösteride dağıtılan bildiride, Filistin halkının 76 yıldır bu büyük felaketin başladığı tarihi andığı ve Filistinlilerin dönüş hakkının kutsal olduğu belirtildi.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)