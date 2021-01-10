Euro
9.0256
0.03%
Dolar
7.3732
0.34%
Altın
438.21
-3.06%
Borsa
1.541
1.21%
Bitcoin
301.692
-0.43%
EXEN Coin
11.31
0.26%
11ºC
İstanbul
Yağmur 11 C

    Japonya'da kar yağışı hayatı felç etti

    Japonya'da yoğun kar yağışının sürdüğü bölgelerdeki otoyollarda 1000'e yakın araç mahsur kaldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.01.2021 - 08:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Japonya'da kar yağışı hayatı felç etti

    Soğuk hava kütlesinin etkisi sonucu yoğun kar yağışı Japonya'nın merkezi ve kuzeybatı kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor.

    Hokuriku otoyolunda 700'den fazla araç, Toyama eyaletindeki Tokai otoyolunda da 10 kilometrelik hat boyunca yaklaşık 200'den fazla araç mahsur kaldı.

    SDF GÖREVLENDİRİLDİ

    Otoyollarda kar küreme, araçların çekilmesi, gıda ve yakıt yardımını kapsayan faaliyetler için 50 civarında Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli sevk edildi.

    japonya

    ULAŞIM DURDU

    Başbakan Suga Yoşihide, demir yolu hizmetlerinin askıya alınması, otoyolların kapanması, elektrik kesintileri ve çığ risklerine karşı yerel idarelere desteklerini artıracaklarını söyledi.

    japonya

    Yoğunluğunu artırması beklenen yağışlar öncesinde Bakanlar Kuruluna ön tedbirlerin alınması talimatı veren Suga, halka ihtiyaç dışında evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

    japonya

    Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ülkenin kuzeybatısı kesimlerinde Japon Denizi kıyısındaki eyaletlerde yoğun kar yağışının hafta içi de sürebileceği uyarısında bulundu.

    Kar yağışı nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti.

    japonya

    japonya

    japonya

    japonya

    japonya

    japonya

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir