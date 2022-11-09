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    Japonya’da kent merkezine inen domuz, 6 kişiyi yaraladı

    Kent merkezine inen bir yaban domuzu 6 kişiyi yaraladı. Polis, domuzu yakalamak için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.
    • 09.11.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 15:47
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    Japonya’da kent merkezine inen domuz, 6 kişiyi yaraladı

    Japonya'nın Tokushima eyaletindeki Komatsushima şehrinde, yaban domuzu dehşeti yaşandı.

    Sabah 07.00 sıralarında kent merkezinde görülen bir domuz, ikisi ilkokul öğrencisi olmak üzere 6 kişiyi yaraladı.

    6 kişiyi yaralayıp, kaçtı

    Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çevrede bulunan kent sakinlerine saldıran domuz, sonrasında ise yakındaki bir alışveriş merkezinin otoparkına kaçtı.

    Müdahale etmeye çalışan polislerin arabasına çarparak kayıplara karışan domuzu yakalamak için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Japonya’da kent merkezine inen domuz, 6 kişiyi yaraladı ViDEO

    ‘Dikkatli olun’ uyarısı

    İHA’nın haberine göre yerel otoriteler, bölge sakinlerine dikkatli olmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

    Bu arada domuzu görenlerin, onu ürkütmeden durumu yetkililere bildirmeleri istendi.

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