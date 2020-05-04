Japonya'da koronadan ölenleri sayısı 569'a yükseldi

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Japonya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 569'a yükselirken ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 16 bine yaklaştı.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ülkede uygulanan olağanüstü halin (OHAL) süresini uzatmaya karar veren Japonya'da bilanço ağırlaşıyor.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, 20 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 569'a yükseldi.

VAKA SAYISI 16 BİNE YAKLAŞTI

Bugün ülke genelinde tespit edilen yeni vakalar ise Japonya’daki toplam vaka sayısını 15 bin 965'e taşıdı.

Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinden toplam 15 bin 253 kişi korona virüse yakalandı.

HÜKÜMETTEN KRİTİK KARAR

Japonya’da hükümet, koronavirüs salgını ile mücadelede kapsamında hayata geçirilen ve 6 Mayıs'ta sona ermesi beklenen OHAL uygulamasını 31 Mayıs'a dek uzatma kararı almış, Japonya Başbakanı Shinzo Abe kararın nedenini "Koronavirüs vakalarındaki düşüşün tatmin edici düzeyde olmaması" olarak açıklamıştı.