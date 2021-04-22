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    Japonya'da koronavirüs salgınında çifte mutasyon alarmı

    Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, Hindistan'da görülen koronavirüsün "çifte mutasyon" türünün ülkede 5 kişide tespit edildiğini açıkladı.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 17:45
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    Japonya'da koronavirüs salgınında çifte mutasyon alarmı

    Koronavirüs salgınında yeni bir olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanan Japonya’da hükümetten mutasyon vakalarına ilişkin açıklama geldi.

    5 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

    Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, iki farklı korona virüs mutasyonunun özelliklerini barındıran ve Hindistan’da Covid-19 vakalarında patlama yaşanmasına neden olduğundan endişe edilen virüs türünün Japonya’da 5 kişide tespit edildiğini duyurdu.

    "ÇİFTE MUTASYONU GEN ANALİZİ YOLUYLA TESPİT ETMEK MÜMKÜN"

    Detaylı veri analizlerini gerçekleştirerek virüsün yayılmasını önlemek için kapsamlı tedbirler alacaklarını yineleyen Kato, "çifte mutasyon" Covid-19 türünü gen analizi yoluyla tespit etmenin mümkün olduğunu belirtti.

    ÜLKEDE YENİ OHAL KAPIDA

    Japonya’da hükümet Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle yeni bir OHAL ilanını gündemine almış, yarın resmiyet kazanması beklenen uygulamanın virüsün hızla yayıldığı Osaka’nın yanı sıra Tokyo, Kyoto ve Hyogo’da Pazar gününden başlayarak 11 Mayıs’a kadar süreceği kamuoyuna yansımıştı. Ülkede Covid-19 vakalarının toplam sayısı bugün itibariyle 553 bin 749’a yükselirken, ölü sayısı da 9 bin 828’e ulaştı.

    Japonya da koronavirüs salgınında çifte mutasyon alarmı #1

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