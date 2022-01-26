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- Japonya'da kuş gribi salgını yeniden ortaya çıktı
Japonya'da kuş gribi salgını yeniden ortaya çıktı
- İHA
- 26.01.2022 - 09:49
- Güncelleme : 26.01.2022 - 10:17
Japonya koronavirüs salgını kapsamında 6. dalgayla mücadele ederken, Chiba eyaletindeki bir çiftlikte, yüksek derecede bulaşıcı olduğu bildirilen kuş grici hastalığı yayılmaya başladı.
3 BİN ÖRDEK YOK EDİLECEK
Tesiste bulunan bir ördeğin ölü bulunması üzerine 13 ördeğe uygulanan testlerde 11 pozitif vaka belirlendiği kaydedilirken, tedbir amacıyla 3 bin ördeğin de itlaf edileceği açıklandı.
YUMURTA VE HAYVAN SEVKİYATI DURDURULDU
Çiftlik çevresindeki 3 kilometrelik alan "Kısıtlı hareket bölgesi" ilan edilirken hayvan ve yumurta sevkiyatının yasaklandığı bildirildi.
Çiftliğin 10 kilometre yakınında bulunan tüm çiftliklerde ise dezenfeksiyon çalışması yapılacağı duyuruldu.
BU YIL 3. KUŞ GRİBİ SALGINI
Son toplu vakalar, bu yıl Chiba eyaletinde doğrulanan 3. kuş gribi salgını olarak kayıtlara geçti.
Bu yıl ilk kez geçtiğimiz Kasım ayında Akita eyaletinde görülen kuş gribi salgını, Kagoshima, Hyogo, Kumamoto ve Saitama'nın da bulunduğu birçok eyalete sıçramış, on binlerce kanatlı hayvan tedbir amacıyla itlaf edilmişti.