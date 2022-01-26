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Japonya'da kuş gribi salgını yeniden ortaya çıktı

Japonya'da kuş gribi salgını yeniden ortaya çıktı

Chiba eyaletindeki çiftlikte bir ördeğin ölü bulunması üzerine yapılan testlerde, 11 pozitif vaka bildirildi. Tedbir amacıyla 3 bin ördek itlaf edilirken, gereken diğer önlemler de alınıyor.