Japonya'da otomotiv fabrikasında patlama

İHA

Japonya'nın Aichi eyaletinde Toyota Grubu için parça üreten Chuo Spring Co.’nun sahibi olduğu fabrikada, sabah saatlerinde büyük bir patlama gerçekleşti.

Fabrikanın toz toplama ünitesinde gerçekleşen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİNDEN AÇIKLAMA

Sağlık görevlileri, bir çalışanın ani kalp durması (kardiyopulmoner arrest) nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

52 ve 44 yaşlarındaki iki yaralının ise hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen 19 itfaiye aracı yangına müdahale ediyor.

Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken, fabrikanın çevresinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.



DAHA ÖNCE DE PATLAMA GERÇEKLEŞMİŞ

Toyota’dan yapılan açıklamada, olayın detaylarının araştırıldığı belirtilirken fabrikanın 2023 yılında da bir patlamaya sahne olduğu, ancak bugünkü olayın farklı bir binada gerçekleştiği ifade edildi.

Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.