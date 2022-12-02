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Japonya'da polisi 2 bin 60 kez arayarak taciz eden kişi tutuklandı

Japonya'da polisi 2 bin 60 kez arayarak taciz eden kişi tutuklandı

Japonya’daki bir polis merkezini yaklaşık 1 hafta içinde 2 bin 60 kez arayarak polisleri taciz eden 67 yaşındaki bir kişi, "kamu görevini engelleme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.