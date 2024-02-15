Japonya'da Sakurajima Yanardağı patladı Asya ülkesindeki volkan patlaması sonucu duman bulutu 5 bin metreye kadar yükseldi.

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ensonhaber.com

Japonya'nın güneyindeki Kagoşima Körfezi'ndeki yarımada üzerinde bulunan Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Patlama anı kameraya yansırken, yoğun duman gökyüzünü kapladı.

Patlama sonucu yaralanma ve binalarda hasar olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

'Yanardağa yaklaşmayın' uyarısı

Kagoşima Meteoroloji Ofisi, volkanik aktivite alarmını üçüncü seviyede tutarak insanları yanardağa yaklaşmamaya çağırdı.

5 bin metreye yükseldi

Japonya Meteoroloji Ajansı; Kumamoto, Miyazaki ve Kagoshima vilayetlerinin bazı bölgelerine volkanik kül düşeceğini tahmin etti.

Aynı kraterde 9 Ağustos 2020'de de patlama meydana gelmişti. Ancak ilk kez duman bulutları 5 bin metreye yükseldi.

Patlamanın etkisiyle kaya parçaları bin ila 3 bin metre uzağa fırladı. Kyodo'nun aktardığına göre, dağda tespit edilen şişkinlik, patlama nedeniyle azaldı.