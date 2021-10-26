Hayvanat bahçesini ziyaret eden sihirbazın el çabukluğunu kullanarak yaptığı şaka, maymunu şaşkına çevirdi. O anlar izleyenleri gülümsetti.

Japonya'nın tarihi şehirlerinden biri olan Kyoto'da hayvanat bahçesini ziyaret eden turist, 'Makak' isimli maymuna sihirbazlık şakası yapmak istedi.

Turist, elinde tuttuğu piramit şeklindeki meyveyi maymuna gösterip sonrasında el çabukluğuyla yok etti.

AĞZI AÇIK KALDI

Adamın hilesine odaklanan maymun, şok olmuş gibi çenesini düşürdü.

"TEPKİSİ ÇOCUK GİBİYDİ"

Turist şaka yaptığı maymunla ilgili konuşarak "Bu maymuna aşık oldum, bir sihir numarası görmekten mutlu olan bir çocuk gibiydi. Tepkisi beni çok mutlu etti." dedi.

İşte o anlar...

Japonya'da sihirbazlık oyununa şaşıran maymun