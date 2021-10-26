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    Japonya'da sihirbazlık oyununa şaşıran maymun

    Hayvanat bahçesini ziyaret eden sihirbazın el çabukluğunu kullanarak yaptığı şaka, maymunu şaşkına çevirdi. O anlar izleyenleri gülümsetti.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 15:13
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    Japonya'da sihirbazlık oyununa şaşıran maymun

    Japonya'nın tarihi şehirlerinden biri olan Kyoto'da hayvanat bahçesini ziyaret eden turist, 'Makak' isimli maymuna sihirbazlık şakası yapmak istedi.

    Turist, elinde tuttuğu piramit şeklindeki meyveyi maymuna gösterip sonrasında el çabukluğuyla yok etti.

    AĞZI AÇIK KALDI

    Adamın hilesine odaklanan maymun, şok olmuş gibi çenesini düşürdü.

    "TEPKİSİ ÇOCUK GİBİYDİ"

    Turist şaka yaptığı maymunla ilgili konuşarak "Bu maymuna aşık oldum, bir sihir numarası görmekten mutlu olan bir çocuk gibiydi. Tepkisi beni çok mutlu etti." dedi.

    İşte o anlar...

    Japonya'da sihirbazlık oyununa şaşıran maymun

    Japonya da sihirbazlık oyununa şaşıran maymun #1

    Japonya da sihirbazlık oyununa şaşıran maymun #2

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