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    Japonya'da yalnızlıkla mücadele için bakan görevlendirildi

    Koronavirüs sürecinde yaşanan sosyal izolasyonun psikolojik etkileri nedeni ile Başbakan, yalnızlık ve sosyal izolasyonla mücadeleden sorumlu olmak üzere özel bir bakan görevlendirdi.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 17:23
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 17:26
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    Japonya'da yalnızlıkla mücadele için bakan görevlendirildi

    Japonya’da son on yıldır gerileyen intihar oranları yeniden yükselişe geçti.

    Hükümet, koronavirüs sürecinin de etkisi ile artan oranlarda yalnızlık hissinin etkili olabileceğine kanaat getirerek yeni bir adım attı.

    Başbakan Yoshihide Suga, bölgesel kalkınma bakanı olarak görev yapan Tetsushi Sakamoto'yu, yalnızlık ve sosyal izolasyonla mücadeleden sorumlu bakan olarak görevlendirdi.

    SOSYAL BAĞLARI KORUYACAK

    Yeni görevi ile ilgili açıklamalar yapan yeni Bakan Sakamoto, şu sözleri kaydetti:

    “Başbakan Suga, konuyu ele almam ve ilgili bakanlıklarla iş birliği içinde kapsamlı bir strateji ortaya koymam için talimat verdi. Sosyal yalnızlığı ve izolasyonu önlemek ve insanlar arasındaki sosyal bağları korumak için çalışmayı umuyorum.”

    Japonya da yalnızlıkla mücadele için bakan görevlendirildi #1

    EKONOMİK VE PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLEDİ

    Japonya’da koronavirüs nedeni ile 10 eyalette olağanüstü hal uygulanmaya başlanmış, günlük hayattaki kısıtlamaların yalnızlığın yanı sıra, ekonomik etkileri ile de toplum psikolojisini olumsuz etkilediği gündeme gelmişti.

    Toplumsal bir sorun haline gelen intihar vakalarında yeniden artış gözlendiği kamuoyuna yansımıştı.

    Japonya da yalnızlıkla mücadele için bakan görevlendirildi #2

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