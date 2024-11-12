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AA & Ensonhaber

Japonya'da 27 Ekim'deki erken genel seçimin ardından ulusal mecliste başbakanlık seçimi düzenlendi.

Seçim öncesinde, LDP lideri ve Başbakan İşiba kabinesi sabah saatlerinde istifa etti.

Ulusal mecliste yapılan başbakanlık seçiminin ilk turunda hiçbir aday çoğunluk için gereken 233 oya erişemedi.

İkinci turda LDP lideri İşiba ile ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Noda Yoşihiko yarıştı.

YENİDEN BAŞBAKAN SEÇİLDİ

Seçim sonucunda, İşiba, 221 oy alarak resmen Japonya'nın 103. Başbakanı seçildi.

2011-12 döneminde başbakanlık yapan Noda ise 160 oy aldı.

MECLİSTE GÜVEN OYU ALIRKEN UYUDU

İşiba, mecliste yapılan güven oylamasında ise yorgunluğuna yenik düştü.

Uyuyakaldığı anlar kameraya yansırken, İşiba'yı kimsenin uyandırmaması ise dikkat çekti.