Japonya'da yeşil çayın kilosu 7 bin 200 dolara satıldı Çay yaprağının kilosu, rekor bir fiyata alıcı buldu. Çay Endüstri Birliği'nden yapılan açıklamada, ürünün kokusunun keyifli olduğu belirtildi.

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AA

Japonya'da ilk yeşil çay hasadında rekor satış fiyatına imza atıldı.

Yeşil çayıyla ünlü Şizuoka'da çay yaprağının kilosu 1,11 milyon yenden (7 bin 200 dolar) alıcı buldu.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Tokyo'nun güneyindeki Şizuoka kentinde 1957'den beri düzenlenen geleneksel çay pazarında, sezonun ilk mezatı gerçekleştirildi.

Yeşil çayın kilosuna en yüksek fiyat

Açık artırmada ülke geneli tüketilen popüler "yabukita" tip yeşil çay yapraklarının kilogramı 1,11 milyon yene alıcı bularak şimdiye kadarki en yüksek fiyatı elde etti.

Pazarda komisyoncuların yerel abaküs "soroban" ile hesapladığı fiyat sonrası satıcı ve müşterinin aynı anda üç kez alkışladığı geleneksel "teuçi" yaparak anlaşmaya varıldı. Kilogram başına rekor fiyat elde edildi.

"Keyifli kokusu olan bir çay ürettik"

Çiftçilerin bağlı bulunduğu Ryogoçi Çay Endüstri Birliği Başkanı Hideki Moçizuki, açıklamasında şöyle dedi:

Keyifli kokusu olan bir çay ürettik. Tadını ve aromasını insanların beğeneceğini umuyoruz.

Rekolte azaldı, fiyat arttı

Yetkililer, mart ayının sonlarına doğru soğuk havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle bu yıl çay rekoltesinin azalmasının satış fiyatlarını artırdığını belirtti.

Açık artırmada satışı gerçekleştirilen ortalama çay fiyatı kilogram başına 77 bin 637 yen (501 dolar) oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)