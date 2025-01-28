Japonya’da yol çöktü: Dev çukura kamyonet düştü

İHA

Japonya'da felaketin kıyısından dönüldü...

Saitama eyaleti akılalmaz bir kazaya sahne oldu.

YOL ÇÖKTÜ

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Yashio şehrinde bulunan bir yol, saat 09.50 dolaylarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çöktü.

KAMYONET İÇİNE DÜŞTÜ

Olayın ardından 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde bir çukur oluşurken, seyir halindeki bir kamyonet dev çukurun içine düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralı kamyonet sürücüsünü kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.