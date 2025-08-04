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Japonya’da yürürlüğe girdi: Aracına o etiketi yapıştırmayan trafiğe çıkamayacak!

Japonya’da sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçirildi. Yaşlı sürücüler artık araçlarına o etiketi takmadan trafiğe çıkamayacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.08.2025 16:52
Japonya’da yürürlüğe girdi: Aracına o etiketi yapıştırmayan trafiğe çıkamayacak!

Dünya genelinde trafik güvenliği konusunda dikkat çeken adımlar atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Japonya hükümeti tarafından sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Hayata geçirilen yeni uygulama kapsamında artık 75 yaşını aşan sürücülerin araçlarına yaşlı sürücü olduğunu belirten bir etiket yapıştırmasını zorunlu hale getirildi.

Söz konusu etiketin yapıştırılmaması durumda ise sürücülerin trafiğe çıkamayacağı vurgulandı.

ARACIN HEM ÖN HEM ARKA KISMINA YAPIŞTIRMASI GEREKECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte, 75 yaş üstü sürücüler, araçlarının hem ön hem arka kısmına yaşlı sürücü olduğunu gösteren özel bir simge yerleştirmek zorunda olacak.

thetimes'ye yer alan habere göre, bu uygulama, refleks kaybı, görme bozukluğu ve dikkat eksikliği gibi yaşla birlikte artan riskleri azaltmayı hedefliyor.

Ayrıca sürücü belgesi yenileme sürecinde de yaşlı bireyler artık daha sıkı denetimden geçiriliyor. Bu kontrollerde bilişsel testler ve sağlık değerlendirmeleri yapılarak, sürücülerin direksiyon başında güvenli olup olmadıkları tespit ediliyor.

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