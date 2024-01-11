Japonya’daki büyük depremde can kaybı 213’e çıktı Ülkenin batısında gerçekleşen büyük depremde can kaybı 213’e yükselirken kendisinden haber alınamayan 52 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

AA & Ensonhaber

Japonya’nın İşikava eyaleti yeni yılın gününe depremle uyandı.

Art arda gerçekleşen depremlerde yollar ikiye ayırırken birçok bina hasar gördü.

İlk depremin 5,6 ikinci depremin ise 7,6 büyüklüğünden olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Aradan geçen zamana rağmen can kaybı her geçen gün artıyor.

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada depremde ölenlerin sayısının 213'e yükseldiği bildirildi.

3 bin 100 kişi mahsur kaldı

Yapılan açıklamaya göre 25 bini aşkın kişinin 400 tahliye noktasında konakladığı, kapanan yollar nedeniyle 3 bin 100 kişinin mahsur kaldığı ve 60 bine yakın hanede elektrik kesintisi yaşanıyor.

7.6 şiddetindeki depremde yaralanan 567 kişinin tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, depremden bu yana kendisinden haber alınamayan 52 kişiyi arama çalışmalarının sürüyor.

Merkezi hükümet, deprem bölgesinde mahsur kalanlara yönelik çevre eyaletler Fukui, Toyama ve Niigata'da toplamda 10 bin kişilik konaklama noktası hazırlayacağını duyurdu.