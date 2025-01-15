Japonya’dan ABD’ye 2 milyon dolarlık yangın yardımı

İHA

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinin farklı bölgelerini adeta küle çeviren orman yangınları, sekizinci gününde de tüm şiddetiyle sürüyor.

Şiddetini sürdüren yangınlarda ise en az 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Toplamda yaklaşık 38 bin dönümlük alana yayılan yangınlar, 12 bini aşkın yapıyı kullanılamaz hale getirmişti.

JAPONYA'DAN YARDIM ELİ

On binlerce kişiye tahliye uyarısı yapılırken, yangının ekonomik kaybının ise 275 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor.

Bu feci süreçte Japonya’dan, felaketin yaralarını sarmaya çalışan ABD’ye yardım eli geldi.

FELAKETZEDELERE 2 MİLYON DOLAR YARDIM

Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, orman yangınları nedeniyle mağdur olan felaketzedelere Amerikan Kızılhaçı aracılığıyla 2 milyon dolar tutarında yardım yapılacağı belirtilerek, “Japonya, mağdurların yaralarının sarılması ve felaketten etkilenen bölgelerin mümkün olan en kısa sürede toparlanması için aktif olarak yardım sağlayacak.” ifadeleri kullanıldı.