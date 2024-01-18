Japonya'nın Tomahawk füzesi adımı: ABD'den satın alacaklar ABD'den kara konuşlu 400 Tomahawk seyir füzesi tedarik edilecek. Satın alma kapsamında ödenecek toplam tutar belli oldu.

AA

Japonya ile ABD arasında askeri anlaşma imzalandı.

Varılan mutabakata göre, Asya ülkesine yüzlerce füze tedariki gerçekleştirilecek.

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ile ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, başkent Tokyo'da bir araya geldi.

400 Tomahawk seyir füzesi alacaklar

Görüşmede Bakan Kihara ile Büyükelçi Emanuel, ABD'den kara konuşlu 400 Tomahawk seyir füzesi satın alımı için anlaşmaya imza attı.

Anlaşma doğrultusunda Japonya, 400 Tomahawk füzesi ve ilgili ekipmanı için toplamda 254 milyar yen (1,7 milyar dolar) ödeyecek.

Japonya Savunma Bakanlığına göre, ödeme Nisan 2025'ten itibaren 3 yıllık süre içinde yapılacak.

Gerekçe: Ciddileşen güvenlik ortamı

Bakan Kihara, görüşmede, Japonya'nın "giderek ciddileşen bir güvenlik ortamı" dolayısıyla ABD'den Tomahawk tedariki sürecini hızlandırdığını belirtti.

Japon kuvvetlere eğitim verilecek

ABD Büyükelçisi Emanuel, Tomahawk füzelerinin kullanımına yönelik ülkesinin, marttan itibaren Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne eğitim vereceğini bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)