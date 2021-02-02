Jared Kushner Nobel Barışı Ödülü'ne aday gösterildi

Trump'ı, Şubat 2020'de hakkında açılan Kongre'deki azil davasında savunan hukukçu Alan Dershowitz, Jared Kushner'i Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Norveçli milletvekili Petter Eida'nın "ırkçılığa ve ırkçılık kaynaklı şiddete karşı mücadelesi" nedeniyle "Siyahi Hayatlar Değerlidir" (BLM) hareketini Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermek için Nobel Komitesi'ne mektup yazdığı kaydedildi.

Mektupta, BLM'nin ırkçılığa karşı sistemik değişim çağrısının tüm dünyaya yayıldığı ve diğer ülkeleri kendi toplumları içinde ırkçılıkla boğuşmaya zorladığı vurgulandı.

KUSHNER DE ADAY GÖSTERİLDİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı, Ukrayna lideri ile yaptığı telefon görüşmesi nedeniyle Şubat 2020'de hakkında açılan Kongre'deki azil davasında savunan Musevi kökenli hukukçu Alan Dershowitz, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'i Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

"İSRAİL İLE ARAP ÜLKELERİ ARASINDAKİ DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN TESİSİNDE BÜYÜK ROL OYNADI"

Dershowitz'in Nobel komitesine gönderdiği mektubunda, Kushner ve yardımcısı Avi Berkowitz'in sözde Ortadoğu barışı olarak isimlendirilen "Abraham Anlaşması" çerçevesinde İsrail ile Arap ülkeleri arasında diplomatik ilişkilerin tesisinde büyük rol oynadığı savunuldu.

KUSHNER'İN SÖZDE ORTADOĞU BARIŞI SADECE İSRAİL'İN ÇIKARLARINI GÖZETİYOR

Kushner'in mimarı olduğu sözde Ortadoğu barışı, birçok ülke tarafından sadece İsrail'in çıkarlarını gözetmek ve Filistin tarafının haklı taleplerini görmemezlikten gelmekle eleştirilmişti.

1 Şubat'a kadar mektupla Nobel Komitesi'ne gösterilen adaylar içinden Nobel Barış Ödülü'ne layık görülenler, Ekim 2021'de açıklanacak ve ödüller 10 Kasım 2021'de Norveç'in Oslo kentinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.