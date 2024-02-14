Jared Kushner, Suudi Veliaht Prens Selman için 'vizyoner lider' dedi Trump'ın başdanışmanı sıfatıyla Muhammed bin Selman ile temaslar kuran Kushner, Selman'ın 'Amerika'nın çıkarına işler yaptığını' söyledi. Kushner, "Suudi Arabistan'daki dönüşüm heyecan verici" dedi.

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ensonhaber.com

Bir dönem eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanlığını yapan Jared Kushner, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı "vizyon sahibi bir lider" olarak nitelendirdi.

Kushner, Axios'a yaptığı açıklamada, görüşmelerde bulunduğu Selman'ı tanıdığını söyledi.

"Onun vizyoner bir lider olduğunu düşünüyorum." diyen Kushner, "Bence o bölgede yaptıkları, dönüşüm niteliğinde." ifadesini kullandı.

Selman'a övgüler: Amerika'nın çıkarına çok şey yaptı

Selman'ın "Amerika'nın çıkarına olan pek çok şey yaptığını" anlatan Kushner, şöyle devam etti:

Bence dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek pek çok şey yaptı. Bu yüzden o dönemde ortaya koyduğumuz tüm politikaların arkasında durduğumu düşünüyorum.

2 milyar dolarlık yatırım

Jared Kushner, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonraki bir yıl içinde Suudi Kamu Yatırım Fonu'ndan (PIF) 2 milyar dolar yatırım aldı.

Aynı isim ayrıca, Suudi fonunun "dünyadaki en prestijli yatırım araçlarından biri" olduğunu belirterek, "Her fon yöneticisi onlarla çalışmaya çalışıyor." dedi.

"Suudi Arabistan'daki dönüşüm heyecan verici"

Kushner, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Suudi Arabistan'da olup bitenlerin, şu anda dünyada gördüğümüz en heyecan verici dönüşümlerden biri olduğunu düşünüyorum.

Suudi ekonomisindeki modernleşme çabaları

Muhammed bin Selman, kadınların araba kullanmasına izin vermekten sinema salonları ve konser mekanları açmaya kadar, krallığın ekonomisini modernleştirmek için adımlar attı.

Öte yandan Kushner, İbrahim Anlaşmaları olarak bilinen İsrail-Arap normalleşme anlaşmalarına aracılık etmede kilit rol oynamıştı.