Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez için lüks yat inşa ettiriyor

Milyarder iş insanı, 431 milyon euroya yat siparişi verdi. 127 metre uzunluğundaki yatın teslim tarihi 2022 olarak belirlendi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, eşi MacKenzie Bezos'tan ayrıldıktan sonra yeni sevgilisi Lauren Sanchez ile bir araya geldi.

57 yaşındaki Bezos'un, bir dönem TV sunuculuğu yapan 51 yaşındaki sevgilisi için lüks yat inşa ettirdiği ortaya çıktı.

431 MİLYON EURO HARCAYACAK

Bild'in haberine göre, dünyanın en büyük yatına harcanacak para 431 milyon euro tutarında olacak.

Bezos, gelecek yıl teslim edilecek 127 metre uzunluğundaki yatı Hollandalı bir firmaya yaptırıyor.

SEVGİLİSİ HELİKOPTER PİLOTU

Devasa yelkenler nedeniyle yeni yata hiçbir helikopterin inemediği kaydedildi.

Bu yüzden Bezos'un helikopter iniş pistine sahip “destek yat” olarak da nitelendirilen destek botu sipariş ettiği de söyleniyor.

Lauren Sanchez, "hevesli helikopter pilotu" olarak biliniyor.



