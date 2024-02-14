Jeff Flake: Türkiye'yle güçlü ilişki, ABD'nin çıkarınadır Amerikan Büyükelçisi Flake, küresel meselelerde Ankara'nın oynadığı kritik rollerden övgüyle söz etti. Savunma sanayiinden de bahseden Flake, "Türkiye vazgeçilmez bir müttefik" dedi.

ensonhaber.com

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini değerlendirdi.

Flake, Türkiye ile her konuda aynı fikirde olmadıklarını fakat söz konusu ülkenin ABD'nin "vazgeçilmez bir müttefiki" olduğunu vurguladı.

Deseret News için "Türkiye ile güçlü bir ilişki Amerika'nın çıkarınadır" başlıklı bir makale kaleme alan Flake, Kongre'nin geçen hafta Türkiye'nin F-16 satın alımını onaylama kararını hatırlattı.

Ankara'nın oynadığı rollere vurgu yaptı

Türkiye'nin F-16 filosunun NATO'nun gücü açısından kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Flake, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindiği yazısında şunları aktardı:

Savaşın küresel gıda güvenliğini tehlikeye atması üzerine Türkiye'nin diplomatları, yaklaşık 33 milyon ton tahılın 40'tan fazla ülkeye güvenli geçişini sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni müzakere etti.



Karadeniz'in güçlerinden biri olan Türkiye, deniz yollarının açık ve güvenli tutulmasına yardımcı olarak, mayınların tahıl ve diğer temel ürünlerin sürekli taşınması üzerindeki etkisini en aza indirdi.

"Türkiye eşsiz becerilere sahip"

Dünyanın pek çok köşesinde nüfuzunu, tarihi bağlarını ve ekonomik gücünü kullanmak için Türkiye'ye güvendiklerini belirten Amerikan Büyükelçisi, şöyle devam etti:

Çünkü Türkiye, rakiplerimizle bizim yapamayacağımız yol ve yerlerde diyalog kurma becerisinde eşsiz.



Örneğin Türkiye, Gazze'deki ihtilafın çözümünde rol oynayabilecek bir konumda. ABD gibi Türkiye de kalıcı barışa giden en iyi yol olarak Filistin devletinin kurulmasını destekliyor.



Borç tuzağı olmadan yüksek kaliteli altyapı arayan ülkeler için Sahraaltı Afrika ve Orta Asya'da Çin Halk Cumhuriyeti'ne uygun bir alternatif olduğunu kanıtladı.

Savunma sektörü dönüşüyor

Flake, gelişen ABD-Türkiye ilişkilerinin öneminden söz ettiği yazısında şu ifadeleri kullandı:

23 milyar dolarlık F-16 anlaşmasına ek olarak, Türkiye'nin insansız hava araçlarından ileri teknoloji bileşenlere, top mermilerine kadar devam eden savunma sektörü dönüşümü, ABD'nin savunma tedarik zincirinin ve NATO ittifakımızın gücünün ayrılmaz bir parçasıdır.



Kritik mühimmat stoklarımızı artırmak için Türk savunma sanayisiyle ortaklık yapıyoruz. Teksas'ta Savunma Bakanlığı, bir Türk savunma firmasından satın alınan üç mühimmat hattı inşa ediyor.

Jeff Flake, ABD-Türkiye savunma ortaklığı sayesinde bir sonraki yıla kadar ABD'de üretilen 155 mm'lik mermilerin yüzde 30'unun Teksas fabrikalarından geleceğinin tahmin edildiğini anlattı.

Boeing filosu mesajı

Sözü ticari havacılığa getiren Flake, Türk Hava Yolları'nın ABD'de yeni rotalar açmaya devam ederken Boeing filosunu da büyük ölçüde genişletmesini "sabırsızlıkla" beklediklerini kaydetti.

Anlaşmazlıklara da değindi

ABD ile Türkiye'nin anlaşamadığı konuların da "mutlaka" olduğunu dile getiren Flake, bu duruma örnek verdi:

DEAŞ'a karşı yaklaşımlarımız her zaman uyumlu olmuyor ancak Türkiye, DEAŞ karşıtı koalisyonun önemli bir parçası.



Boşlukları gidermek için bu ve diğer zor konular üzerinde iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye vazgeçilmez müttefik: Doğru olanı yaptılar

Flake, "Eylül 2021'de Türkiye'nin vazgeçilmez bir müttefik olduğunu söyledim." diye ekledi.

Kongre üyelerinin Türkiye'ye F-16 satışını onaylamasına atıfta bulunan Flake, "Bu önemli ilişkiyi yeniden canlandırma fırsatını yarattılar. Doğru olanı yaptılar." ifadelerini kullandı.