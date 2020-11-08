ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın ABD'nin 46'ıncı başkanı olmasının ardından mutluluk gözyaşları döktü.

Dünyanın gözü kulağı ABD’den çıkacak olan sonuçlara kitlenmiş, ülkenin yeni başkanının kim olacağı günlerce beklenmişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre de oyların ilk sayılmaya başladığı dakikalardan itibaren önde götüren Joe Biden, ABD’nin 46’ncı başkanı…

Bu habere en çok sevinenlerden biri de şarkıcı Jennifer Lopez oldu.

“BU YENİ BİR GÜN”

133 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından, Biden’ın başkanlığını önce sevinçten dans ederek kutlayan Lopez, ardından ağlayarak düşüncelerini paylaştı.

Jennifer Lopez Biden'ın zaferi için önce dans etti sonra ağladı ViDEO







Lopez, şunları söyledi:

“Çok mutluyum. Bu sabah, herkesin daha iyi ve birleşmiş bir ülkeye doğru gittiğimizi söylediğini duymak. Mutluluk gözyaşlarıyla ağlıyorum. Umarım, hepimiz birleşebilir, birbirimizi sevebiliriz. Bu yeni bir gün. Bu yaraları sarma zamanı. Biz Amerika Birleşik Devleti'yiz, dünyanın en harika ülkesi. Bugün inanılmaz bir gün.”