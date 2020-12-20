Jennifer Lopez cilt doktoru çıkışında görüntülendi

51 yaşındaki Jennifer Lopez'in, yüzünde ve vücudunda hiçbir yeri açıkta bırakmayan kıyafetiyle kimliğini gizlemesi dikkatlerden kaçmadı.

51 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, Beverly Hills'te dermatoloji kliniğinden çıkarken görüntülendi.

Vücudunun tamamını kapatan elbisesi, şapkası ve maskesiyle kimliğini gizlemeye çalışan Lopez, yine de başarılı olamadı.

YİNE DE DİKKAT ÇEKTİ

3 bin dolar değerindeki Dior çantasıyla kendisini bekleyen aracına binen Lopez, bu şekilde bile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Fit vücudu ve yaşlanmaya direnen cildiyle beğeni toplayan Lopez'in, yüzünde ve vücudunda hiçbir yeri açıkta bırakmayan kıyafetiyle kimliğini gizlemesi kafalarda soru işareti bıraktı.

ÇIRILÇIPLAK POZ VERMİŞTİ

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yeni single'ı In The Morning'in kapak fotoğrafı için çırılçıplak soyunmasıyla gündeme gelmişti.

Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın objektifi karşısına geçen Lopez, yıllara meydan okuyan fit vücudunu gözler önüne seren fotoğrafıyla büyük beğeni toplamıştı.