Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez ayrıldı

2017 yılında aşk yaşamaya başlayan ve iki yıl önce nişanlanan Jennifer Lopez-Alex Rodriguez’in ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

Koronavirüs sebebiyle düğününü ikinci kez erteleyen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in ilişkisinde kara bulutlar dolaştığı öne sürülmüştü.

Bir dönem "ihanet" haberleri ile adlarından söz ettiren çiftten kötü haber geldi.

Buna göre 2017 yılında aşk yaşamaya başlayan ikili, yollarını ayırdı. Birkaç gün önce ayrıldıkları öğrenilen çiftin, en son 1 Mart'ta görüştükleri öne sürüldü.

‘SOSYAL MEDYADAN YAZIŞTIK’

Son olarak geçtiğimiz şubat ayında gittikleri Dominik Cumhuriyeti'nde birlikte görülen Lopez ile Rodriguez, çıkan haberlerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Rodriguez'in reality show yıldızı Madison LeCroy ile bir ilişki yaşadığı ABD basınında yer almıştı.

LeCroy, katıldığı bir programda aralarında fiziksel bir şey yaşanmadığını, yalnızca sosyal medya üzerinden yazıştıklarını ifade etmişti.

BEKLENMEDİK KARAR

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Jennifer Lopez-Alex Rodriguez çifti, evlilik konusunda beklenmedik bir karar vermişti.

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Lopez, nişanlısı ile birlikte nikahsız yaşamayı tasarladıklarını dile getirmişti.

"Evlilik" ile ilgili soruları yanıtlayan şarkıcı, “Evet, doğal olarak bu konuyu da konuşuyoruz. Bizim yaşımızda, yani demek istiyorum ki ikimiz de daha önce evlendik. Evlenmeli miyiz, evlenmemeli miyiz? Bunun bizim için anlamı ne? Bekleyip, göreceğiz. Acelemiz yok. Her şey yolunda. Doğru zamanda olacaktır" açıklamasını yapmıştı.

KISA SÜREN EVLİLİKLER

Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997-1998 yılları arasında oyuncu Ojani Noa ile yapmıştı. Lopez, ardından 2001-2003 yılları arasında oyuncu Cris Judd ile hayatını birleştirmişti.

Şarkıcı, son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında kendisi gibi şarkıcı olan Marc Anthony ile yapmıştı.

Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen ikiz çocukları var.

Lopez'in nişanlısı Alex Rodriguez ise aralarında Madonna ve Cameron Diaz'ın da bulunduğu ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle gündeme gelmişti.

Rodriguez'in Cynthia Scurtis ile 2002'de yaptığı evlilik 2008 yılında sona ermişti. Alex Rodriguez'in bu evlilikten iki kızı bulunuyor.