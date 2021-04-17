Jennifer Lopez nişan yüzüğünü geri vermedi

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez bir süredir haklarında ortaya atılan ayrılık söylentilerini sonunda resmi olarak doğruladı. Buna rağmen Lopez, nişan yüzüğünü geri vermedi, evinde saklıyor.

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Çiftin ortak olarak yaptığı açıklamada arkadaş olarak daha iyi geçindikleri vurgulanarak, sevgili olarak yollarını ayırdıkları belirtildi. Lopez ve Rodriguez'in ortak açılmasında "İş yaşamında birbirimizi desteklemeye devam edeceğiz" denildi.

1.8 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, iki yıl önce nişanlandıklarını sosyal medyadan duyurmuşlardı.

Çift, toplamda dört yıldır birlikteydi.

Bu arada Rodriguez'in Lopez'in evlilik teklif ederken Lopez'e verdiği iri taşlı nişan yüzüğünü de geri vermeyeceği ileri sürüldü.

EVİNDE SAKLADI

Bu iddialara göre Jennifer Lopez, 1.8 milyon dolar değerindeki 15 karatlık elmas nişan yüzüğünü evinde güvenli bir yerde sakladı.

Şu sıralar Dominik Cumhuriyeti'nde film çekiminde bulunan Lopez’in elmas yüzüğünü ABD'deki evinde koruma altına aldığı da belirtildi.