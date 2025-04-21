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Haber Merkezi

Suudi Arabistan, bu kez Jennifer Lopez konseriyle eleştirilerin odağı oldu.

Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman öncülüğünde son yıllarda birçok reforma ve değişime imza attı, atmaya da devam ediyor.

Ülke, ekonomisini çeşitlendirmek ve turizm sektörünü canlandırmak amacıyla çeşitli eğlence etkinlikleri ve organizasyonlar düzenleyerek uluslararası kamuoyunda dikkat çekmeye çalışıyor.

Bunun son örneği ise Jennifer Lopez konseriyle atıldı.

LOPEZ, FORMULA 1 GRAND PRİX YARIŞI İÇİN SUUDİ ARABİSTAN'A GELDİ

Lopez, Suudi Arabistan'daki Formula 1 Grand Prix yarışına katılarak yarışçılarla bir araya geldi ve konser verdi.

Lopez, Usher ve Major Lazer ile birlikte F1 Suudi Arabistan Grand Prix’sinde ana performans sanatçısı olarak sahne aldı.

Dikkat çeken bir konsere imza atan Lopez, Charles Leclerc’in Ferrari F1 aracı ve yarış ekibiyle birlikte görüldü.

KONSER VERDİĞİ ALAN MEKKE'YE YAKIN

Konser alanının, Kabe’nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram bölgesine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

Lopez'in konseri sonrası sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

Konsere katılım yoğun olurken, Lopez'in dansları da geceye damga vurdu.