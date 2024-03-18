Jens Stoltenberg: Azerbaycan-Türkiye iş birliği, NATO ilişkilerine katkı sağlayacak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Azerbaycan ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri ile sıkı ortaklığının önemine dikkati çekti.

AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan'a resmi ziyarette bulundu.

Stoltenberg, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hasanov, Bakanlığı ziyaret eden Stoltenberg'i törenle karşıladı.

Hasanov, Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekledikleri için NATO'ya teşekkür etti.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum hakkında brifing aldı

Azerbaycan ordusundaki reformlara değinen Hasanov, Stoltenberg'e işgalden kurtarılan bölgelerdeki mayın temizleme çalışmaları, imar ve ihya faaliyetleri ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum hakkında bilgi verdi.

Hasanov, NATO ile başarılı iş birliği yürüttüklerini, ilişkileri bundan sonra da geliştireceklerini söyledi.

Stoltenberg de Azerbaycan ordusunun barış misyonlarındaki profesyonelliğinden övgüyle bahsetti.

"TSK ile iş birliği, Azerbaycan-NATO ilişkilerine katkı sağlayacak"

Azerbaycan'ın NATO ile ortaklık çerçevesinde diğer alanlardaki faaliyetlerini takdirle karşıladığını belirten Stoltenberg, şöyle dedi:

Azerbaycan ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile sıkı iş birliği Azerbaycan-NATO ilişkilerine de önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.

Görüşmede, siber güvenlik, mayın temizleme ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Bayramov ile bir araya geldi

Stoltenberg, daha sonra Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Azerbaycan ile NATO arasındaki ilişkiler ve Ermenistan-Azerbaycan çatışması sonrasındaki durum müzakere edildi.

Bayramov, işgalden kurtarılan bölgelerdeki imar ve ihya faaliyetleri, mayın tehdidi ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci hususunda bilgi verdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış elde edilmesi için tarihi fırsat oluştuğunu belirten Bayramov, Azerbaycan'ın barış için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Stoltenberg, Azerbaycan'ın, NATO ile iş birliği kapsamında bir dizi barış misyonunda örnek faaliyette bulunduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın NATO bölgesinin enerji güvenliğine sunduğu katkılardan bahseden Stoltenberg, bu yıl Azerbaycan'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) önemine değindi.

Bayramov ve Stoltenberg, bazı bölgesel ve uluslararası konularda da fikir alışverişinde bulundu.

İlham Aliyev ile görüştü

Dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün ise Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüşen Stoltenberg, Azerbaycan temaslarını tamamlayarak Gürcistan'a gitti.

Stoltenberg, Tiflis'te Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakan İrakli Kobakhidze ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Ermenistan'ı da ziyaret edecek

Genel Sekreter, Güney Kafkasya ziyaretini 19 Mart'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ve Başbakan Nikol Paşinyan ile yapacağı görüşmelerle tamamlayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)