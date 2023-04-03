Jens Stoltenberg: Finlandiya yarın resmen NATO'ya katılacak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Finlandiya'nın yarın resmen NATO'ya katılacağını duyurdu.

AA

Türkiye'nin onayı ile Finlandiya NATO üyesi oluyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Finlandiya'nın yarın resmen NATO'ya katılacağını duyurdu.

Bayrak çekiliyor

Finlandiya bayrağı yarın NATO karargahına çekilecek.

Böylece Finlandiya, 31'inci ülke olarak ittifaka katılmış oldu.

"İsveç de daha güvenli hale gelecek"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg “Finlandiya Salı günü NATO'nun bir parçası olacak. Bu adım Finlandiya'yı daha güvenli yapacak. Buna bağlı olarak İsveç de daha güvenli hale gelecek.” diye konuştu.

Geçen yıla kadar böyle bir talep yoktu

Finlandiya, Soğuk Savaş'tan beri NATO'nun birçok misyonuna katkı sağlıyor ve 1994'ten beri "partner ülke" olarak NATO ile birçok konuda iş birliği yapıyordu ancak geçen yıla kadar NATO'ya katılma konusunda niyet beyan etmemişti.

Tarafsızlık ilkesini değiştirdi

Finlandiya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de saldırmasından sonra Avrupa'da güvenlik mimarisinin değiştiği gerekçesiyle ülkenin yıllarca izlediği tarafsızlık ilkesini değiştirdi.

Rusya ile 1340 kilometrelik sınıra sahip Finlandiya ve komşusu İsveç, NATO'nun güvenlik şemsiye altına girmek için 18 Mayıs 2022'de NATO'ya resmen üyelik başvurusu yaptı.

Üyelik daveti NATO Zirvesi'nde geldi

İki İskandinav ülkesinin büyükelçileri başvuru mektubunu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e birlikte teslim etti.

Bunun ardından 28-30 Haziran 2022'de İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'nde iki ülke resmen üyeliğe davet edildi.

5 Temmuz'da NATO ülkeleri katılım protokolünü imzaladı ve İsveç ve Finlandiyalı yetkililer, NATO'nun toplantılarına "davetli ülke olarak" katılmaya başladı.

Türkiye, terörle mücadeleyi önlerine sundu

Türkiye, Madrid'deki zirveden önce özellikle İsveç'teki PKK/YPG ve FETÖ gibi terör örgütlerinin faaliyetleri nedeniyle bazı güvenlik endişelerini dile getirdi.

Nitekim Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında terörle mücadelenin artırılması konusunda zirve sırasında Üçlü Muhtıra imzalandı.

İsveç ve Finlandiya, bu metinle terörle mücadelede daha fazla iş birliği taahhüt etti.

İsveç yetersiz kaldı, Finlandiya onayı aldı

Daha sonra üç ülke arasında çok sayıda görüşme yapıldı.

Türk yetkililer, özellikle İsveç'in bu konudaki adımlarının memnuniyet verici ancak yetersiz olduğunu belirtti.

Finlandiya konusunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mart 2023'te onay sürecinin başlatılacağını açıkladı.

Aşama aşama üyelik onayı geldi

Bu sırada Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nden hemen sonra NATO ülkelerinin çoğu iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı.

20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Son olarak 27 Mart 2023'te Macaristan Meclisi Finlandiya'nın üyeliğini onayladı.

1 yıldan kısa bir sürede tamamlandı

TBMM'deki onay ise 30 Mart'ta çıktı.

Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci 1 yıldan kısa sürede tamamlanmış oldu.

Güvenlik garantisi alıyor

NATO müttefiki 30 ülkenin onaylarından sonra Finlandiya, 31’inci ülke olarak NATO Anlaşması'nın "bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını" öngören 5. maddesi gereğince güvenlik garantisi alıyor.

Finlandiya, İsveç ile üyelik başvurusu yaptıktan sonra ABD ve İngiltere gibi NATO ülkelerinden güvenlik garantisi almıştı.

Ancak NATO'ya tam üyeliğin onaylanmasıyla Finlandiya, ilk kez bu tür bir garantiyle NATO güvenlik şemsiyesinin altına girmiş oluyor.

Türkiye, İsveç'i henüz onaylamadı

NATO'ya bir ülkenin kabul edilmesi için üyeliğe katılım protokollerine tüm müttefiklerin onay vermesi gerekiyor.

Son olarak TBMM'nin onayıyla bu şart yerine getirildi.

İsveç'in de üyelik alması için Türkiye'nin onayını alması gerekiyor.