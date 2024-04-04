Jens Stoltenberg: NATO, her zamankinden daha güçlü Genel Sekreter Stoltenberg, "Başlangıçta 12 üyemiz vardı. Bugün 32 üyemiz var" dedi. Stoltenberg, NATO'nun her geçen gün daha güçlü hale dönüştüğünü söyledi.

AA

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, askeri ittifakın 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlama törenine ev sahipliği yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün tarihin en güçlü, en kalıcı ve en başarılı ittifakı olan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'nun 75. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Karargahta "Agora" olarak adlandırılan toplanma yerinde düzenlenen tören, Belçika Hava Kuvvetleri Kraliyet Bandosu ve Hollanda Kraliyet Donanması Deniz Bandosunun performansıyla başladı.

"Savaş çıksaydı biz ön saflarda olacaktık"

Stoltenberg, 1979 yılında Norveç ordusunda görev yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Savaş çıksaydı biz ön saflarda olacaktık. Ancak korkmuyordum çünkü yalnız olmadığımızı biliyordum. Arkamızda NATO ittifakının gücü vardı.

5. madde vurgusu

Genel Sekreter Stoltenberg, soğuk savaş sona erdiğinde NATO'nun Balkanlar'daki etnik çatışmaların sona ermesine yardımcı olduğunu, 2001 yılında 11 Eylül saldırılarından sonra ilk kez Washington Anlaşması'nın 5. maddesini hayata geçirerek bir müttefike yapılan saldırıyı tümüne yapılmış sayarak harekete geçtiğini anlattı.

"NATO her zamankinden daha büyük, daha güçlü"

"O tarihten bu yana NATO, terörle mücadelede ön saflarda yer alıyor." diyen Stoltenberg, şöyle devam etti:

Bugün NATO her zamankinden daha büyük, daha güçlü ve daha birlik içindedir. Başlangıçta 12 üyemiz vardı. Bugün 32 üyemiz var. O halde bir şeyleri doğru yapıyor olmalıyız.

Stoltenberg, Avrupa'nın güvenliği için Kuzey Amerika'ya ve Kuzey Amerika'nın da Avrupa'ya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin, diğer büyük güçlerden daha fazla dostu ve müttefiki var." dedi.

"Tarihin en başarılı ittifakıyız"

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, 1 milyar insanın güvenliğini sağlamak için 32 müttefik ülkenin silahlı kuvvetlerinin her gün yan yana çalıştığının altını çizdi.

Bauer, "Tarihin en başarılı ittifakıyız." dedi ve ekledi:

Saldırgan bir askeri güç gösterisi ya da vahşice fethettiğimiz topraklar yüzünden değil. Getirdiğimiz barış sayesinde tarihin en başarılı ittifakıyız.

"NATO'nun vizyonuna kararlılıkla bağlı kalalım"

Ardından İttifak'a katılmalarının yıl dönümü dolayısıyla Çekya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Hırvatistan, Arnavutluk, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya'nın dışişleri bakanları da kürsüde kutlama mesajlarını paylaştı.

Kurucu ve ev sahibi ülke Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, şu ifadeleri kullandı:

NATO'nun gelecek nesiller için barış, güvenlik ve refah dolu bir gelecek sağlama vizyonuna kararlılıkla bağlı kalalım. Belçika'nın bu görkemli projede yer alması gurur verici.

Lahbib ve Genel Sekreter Stoltenberg'in Belçika'nın sunduğu pastayı kesmelerinin ardından tören sona erdi.

Törene NATO personelinin yanı sıra 3-4 Nisan'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle müttefik ülkelerin dışişleri bakanları da katıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)