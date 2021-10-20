Jens Stoltenberg: Rusya'nın NATO kararını üzüntüyle karşılıyoruz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'nın NATO misyonunu askıya almasını kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Rusya'nın NATO temsilciliklerini 1 Kasım'dan itibaren askıya alacağını duyurmuştu.

Rusya'nın bu kararına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den tepki geldi.

"KARARI ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIK"

Yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde konuşan Jens Stoltenberg, "Rusya'nın NATO misyonunu askıya alma kararını esefle karşıladık." ifadesine yer verdi.

"DİYALOG ÇÖZÜMÜ ELDE EDİLMEYECEK"

Rusya ile NATO arasındaki ilişkinin Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana en düşük seviyede olduğunu belirten Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Rusya'nın diplomatik bürosunu kapatma kararı sorunları diyalogla çözmeye hizmet etmeyecek. Rusya'nın casusluk faaliyetlerini görmezden gelemezdik ancak yine de diyalog temelinde ilişkin kurmaktan yanayız. Rusya-NATO Konseyi toplanmasına yönelik teklifimiz hala geçerli."