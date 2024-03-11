Jens Stoltenberg: Ukrayna, NATO üyeliğine daha yakın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ukrayna, daha önce hiç olmadığı kadar NATO üyeliğine yakın. Onların yanındayız" dedi.

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AA & Ensonhaber

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın askeri ittifaka üyeliğe daha yakın olduğunu söyledi.

Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile NATO Karargahı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantı, İsveç'in NATO'ya üyeliği dolayısıyla gerçekleştirilecek bayrak çekme töreni öncesi gerçekleştirildi.

"Ukrayna'yı imha etmek istediler"

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, iki yıl önce verdiği talimatla Ukrayna'yı işgal ederek, "daha az NATO ve komşu ülkeler üzerinde daha çok kontrol" istediğini söyledi.

"Egemen devlet Ukrayna'yı imha etmek istediler." diyen Stoltenberg, "Ancak başaramadı." ifadesini kullandı.

"Daha önce hiç olmadığı kadar NATO üyeliğine yakınlar"

NATO'nun bugün "daha büyük ve daha güçlü" olduğunu anlatan Stoltenberg, şöyle devam etti: