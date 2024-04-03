Jens Stoltenberg: Ukrayna'da olanlar Asya'da da önemli NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Güvenliğimiz bölgesel değil küreseldir. Ukrayna'da olanlar Asya'da da önemli” dedi.

DHA

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın etkileri sürüyor.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bugün ve yarın düzenlenecek.

Stoltenberg açıklama yaptı

Bakanların NATO’nun kuruluşunun 75’inci yıl dönümü kapsamında bir araya geldiğini ve Temmuz’da Washington’da düzenlenecek zirveye ilişkin görüşmelerin yapılacağını belirten Stoltenberg, “Dışişleri Bakanları bugün ve yarın NATO'nun 75’inci yıl dönümü münasebetiyle bir araya gelecek ve temmuz ayında Washington'da düzenlenecek zirveye hazırlanacaklar.” dedi.

"Ukrayna'da olanlar, Asya'da da önemli"

Stoltenberg, güvenlik krizinin bölgesel değil, küresel bir kriz olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Hint-Pasifik ortaklarımızın bugün ve yarınki toplantımıza katılmalarını memnuniyetle karşılıyorum. Az önce Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Bu, güvenliğimizin bölgesel değil küresel olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. Ukrayna'da olanlar Asya için de önemlidir. Putin Ukrayna'da ne kadar başarılı olursa, Güney Çin Denizi'nde de benzer bir şeyin olması ihtimali o kadar artar. Ayrıca Rusya'nın Asya'daki dostlarının da Ukrayna'daki saldırganlığı için ona destek verdiğini görüyoruz. İran ve Kuzey Kore, Rusya'ya silah ve mühimmat sağlayan başlıca ülkelerdir. Bu da Asya'daki güvenliğin Avrupa'daki güvenlikle iç içe geçtiğinin altını çiziyor.

"ABD, Ukrayna'nın tek destekçisi değil"

ABD’nin Ukrayna’ya destek olan tek müttefik olmadığını, Avrupalı müttefiklerin Ukrayna’ya desteğin yüzde 50’sini karşıladığını belirten Stoltenberg, şöyle devam etti:

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'nın tek destekçisi değil. Avrupalı müttefikler Ukrayna'ya askeri desteğin yaklaşık yüzde 50'sini sağlıyor. Yani bu gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri, Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın ortak çabası ama tabii ki en büyük müttefik Amerika Birleşik Devletleri. En fazla askeri desteği de o veriyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)