Jens Stoltenberg'ten Ukrayna'ya ziyaret

ensonhaber.com
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'da.
Stoltenberg, Ukrayna'nın başkneti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti
Jens Stoltenberg, başkentte Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti.
O anlara ilişkin fotoğraflar Ukrayna basını tarafından servis edildi.
Savaşın çıkış noktası: NATO üyeliği
Rusya-Ukrayna savaşının çıkış noktası, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik ısrarı ve sonrasındaki tartışmalar olmuştu.
Ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Stoltenberg'in muhtemel temaslarına ilişkin de bilgi verilmedi.
Ayrıntılar geliyor.