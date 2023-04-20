Jens Stoltenberg'ten Ukrayna'ya ziyaret
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Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'da.

Stoltenberg, Ukrayna'nın başkneti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti

Jens Stoltenberg, başkentte Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti.

O anlara ilişkin fotoğraflar basını tarafından servis edildi.

Savaşın çıkış noktası: NATO üyeliği

Rusya-Ukrayna savaşının çıkış noktası, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik ısrarı ve sonrasındaki tartışmalar olmuştu.

Ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Stoltenberg'in muhtemel temaslarına ilişkin de bilgi verilmedi.

Jens Stoltenberg'ten Ukrayna'ya ziyaret

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