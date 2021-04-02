Jill Biden'dan uçak şakaları

Geçtiğimiz dönemlerde uçuş sırasında kabin bagajına saklanarak içeridekileri korkutan First Lady, son uçuşunda ise hostes kılığına girdi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi First Lady Jill Biden, eşinin başkan yardımcısı olduğu zamanlardaki uçuşunda kabin bagajına gizlenerek kapıyı açan ilk kişiyi korkutmuştu.

Mizah anlayışıyla dikkat çeken Jill Biden'dan bu kez '1 Nisan' şakası geldi.

'1 NİSAN' İÇİN HOSTES OLDU

Biden, Kaliforniya’dan Washington’a yapılan uçuş sırasında 'Jasmine' yazılı yaka kartı ve siyah peruk takarak hostes kılığına girdi.

Uçaktaki gazetecilere dondurma servisi yapan Biden, bir süre sonra peruğunu çıkararak “1 Nisan” diye seslendi. Gazeteciler ise şaka karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.