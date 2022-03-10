Joe Biden: ABD'de yüksek enflasyonun sebebi Putin'dir

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

Dünya genelinde yaşanan yüksek enflasyon sorunu, ABD'de rekor kırıyor.

ABD'de TÜFE'nin şubatta aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterti.

Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Joe Biden yazılı açıklama yaptı.

"PUTİN'İN FİYAT ARTIŞI..."

Ülkedeki işsizlik rakamlarının son 50 yılın en iyi seviyesinde olduğunu ve ekonominin iyileştiğini belirten Biden, "Aynı zamanda bugünkü enflasyon raporu, Amerikan halkının bütçesinin fiyat artışları nedeniyle zorlandığının ve ailelerin Putin'in fiyat artışını hissetmeye başladığının bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"PUTİN'E UYGULADIĞIMIZ YAPTIRIMLARIN BEDELİ"

Biden, şubatta en büyük enflasyon kaleminin "Putin'in saldırgan tavırlarına" tepki veren enerji piyasaları olduğunu belirterek, "En başından bu yana söylediğim gibi, Putin'in gereksiz savaşına karşılık uyguladığımız yaptırımların ülke içinde de bir bedeli olacaktır.

"ÖDETTİĞİMİZ BEDEL ÇOK DAHA YOK EDİCİ"

Ancak Amerikalılar şunu bilmeli ki Putin'e ödettiğimiz bedeller bizim ödediğimizden çok daha yok edicidir." ifadesine yer verdi

ABD'lilerin üzerindeki ekonomik yükü kaldırmak için çabaladığını belirten Biden, tedarik zincirini güçlendirmek ve ABD içinde üretimi artırmak için adımlar attığını anımsattı.