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    Joe Biden, ABD'nin 46. başkanı oldu

    Joe Biden, ABD'nin 46. başkanı oldu

    ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandı
    • AA
    • 07.11.2020 - 19:35
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 20:38
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    ABD'de kıyasıya başkanlık yarışı sona erdi.

    Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı.

    Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

    PENSİLVANYA'YI KAZANDI

    AP'nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,6'sını alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı.

    273 DELEGE ÇIKARDI

    Böylece, 253 olan delege sayısını 273'e çıkaran Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

    Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu üç eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek.

    "ONUR DUYDUM"

    Seçimi kazanan Joe Biden da bir açıklama yaptı.

    Biden "Önümüzdeki iş zorlu olacak, ama size söz veriyorum: Bana oy verseniz de vermeseniz de, tüm Amerikalıların Başkanı olacağım. Bana verdiğiniz inancı koruyacağım." ifadelerini kullandı.

    Joe Biden, ABD nin 46. başkanı oldu #1

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