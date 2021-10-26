Joe Biden, ABD'ye seyahat için yeni kuralları açıkladı

ABD Başkanı, yabancı turistleri ülkeye yeniden hangi şartlar altında kabul edeceğini duyurdu.

ABD, gelecek ay sınırlarını yabancı turistlere açmaya hazırlanıyor.

Washington yönetimi, salgının başladığı 2020'den bu yana ilk kez yabancı uçuşlara uyguladığı kısıtlamaları kaldırmayı planlıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı.

YASAKLI ÜLKELER LİSTESİ GÜNCELLENECEK

Eski Başkan Donald Trump’ın görevdeyken Brezilya, Çin, İrlanda, İran, Güney Afrika, Hindistan ve Avrupa’daki 26 Şangay ülkesine ABD’ye uçuş yasağı getirmiş, Ocak 2021’de göreve başlayan Biden sonrası yasaklı ülkeler listesi daha da genişletilmişti.

İngiltere, Hindistan, Çin ve birçok Avrupa ülkesini kapsayan uçuş yasağının gelecek ay kaldırılması bekleniyor.

BIDEN'DAN ABD'YE UÇUŞLARDA AŞI VURGUSU

Dün açıklama yapan Biden, hava yolu şirketlerinin yolcuları uçağa kabul etmeden önce koronavirüs aşılarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

Herhangi bir koronavirüs aşısının kabul edileceğini söyleyen Biden, hava yolu şirketlerinin mutlaka resmi kaynakların verilerini kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

"ÖNCEKİ TEDBİRLER GEÇERLİ"

Biden ayrıca, "ABD ve diğer ülkeler arasındaki seyahat ile ilgili koronavirüs nedeniyle alınan önceki tedbirler geçerli. Uluslararası uçuşlarda aşı önemli bir güvenlik sağlıyor." dedi.

AŞI YAPTIRMAYANLARA NEGATİF TEST ŞARTI

Aşı olmamış ABD vatandaşları da dahil olmak üzere yolcular, uçağa binmeden bir gün önce aldıkları negatif koronavirüs testi ile ülkeye giriş yapabilecek.

18 yaş altındaki çocukların herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmadığı için seyahatlerinden 3 gün önce mutlaka negatif koronavirüs testi vermeleri zorunlu olacak.

Yeni kurallar 8 Kasım itibarıyla uygulanacak.