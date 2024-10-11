Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü: Başlık Ukrayna

AA

ABD Başkanı Joe Biden'ın diplomasi görüşmeleri sürüyor.

Ukrayna ve Rusya savaşını yakından takip eden Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray tarafından, görüşme sonrası yazılı bir açıklama paylaşıldı.

GÖRÜŞMENİN ODAĞI 'UKRAYNA'

Paylaşılan açıklamaya göre, iki lider arasındaki görüşmenin ana konusu 'Ukrayna' oldu.

Görüşmede Biden, ABD-Almanya ilişkilerinin gücünün altını çizdi.

ALMANYA İLE İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEK

Biden, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın savunmasını desteklemek dahil jeopolitik öncelikler konusunda Almanya ile iş birliğini sürdürme niyetini dile getirdi.