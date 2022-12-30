Joe Biden, başkanlığının önemli bölümünü tatilde geçirdi

80 yaşındaki Amerikalı siyasetçinin, başkanlık görevindeki günlerinin yüzde 40'lık bölümünü tatilde geçirmesi tekrar gündem oldu.

ABD'de etkili olan kar fırtınası, ülke halkına zor anlar yaşatıyor.

Onlarca can kaybı yaşanırken, kötü hava koşulları nedeniyle binlerce uçak seferi iptal edildi.

Biden'ın tatilleri konuşuluyor

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde kaos görüntülerinin yaşandığı bir dönemde soluğu Karayipler'de aldı.

Biden, eşi First Lady Jill Biden, kızları Ashley ile kocası ve torunları, Noel ile yeni yıl arasındaki tatillerini sıcak hava şartlarında geçirmek üzere ABD Virgin Adaları'na seyahat etti.

Görevinin yüzde 40'ını tatilde geçirdi

Biden'ın başkan olduğu günden bu yana görevdeki süresiyle ilgili çarpıcı ayrıntı yeniden gündem oldu. ABD basını, Biden'ın, görev süresinin yüzde 40'lık bölümünü tatilde geçirdiğini tespit etti.

Beyaz Saray'dan uzakta

Cumhuriyetçiler, Başkan Biden'ı geçtiğimiz ağustos ayının üçte ikisinde Beyaz Saray'dan uzakta olması nedeniyle eleştirdi.

Biden, bu süreçte Delaware, Camp David, Maryland, Nantucket Adası, Kiawah Adası ve Güney Carolina'da bulundu.

Ekibinden tatil savunması

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise 80 yaşındaki Amerikalı siyasetçinin tatili, "Başkanlık, üst düzey yöneticilerin dünyanın her yerinden yapabileceği kesintisiz bir iştir." ifadesiyle savunuldu.

Aynı açıklamada, "Konumu ne olursa olsun, modern normdan daha az tatil günü geçirdi. Beyaz Saray'dan başka bir yerde olmak, tatilde olmakla aynı şey değil." denildi.

Biden'a tepki: O yokken işler yolunda

Öte yandan Joe Biden'ı eleştirenler, ABD Başkanı'nın "uzaktayken" "işlerin daha iyi yürüdüğünü" öne sürerek, ülkenin liderini ti'ye aldı.

Tatil süreleri eski başkanlar Donald Trump ve Barack Obama için sırasıyla 132 gün ve 38 gündü.

Ulaştırma Bakanı: Sorumlusu Southwest Airlines

Bu arada ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, ülkedeki kar fırtınası nedeniyle yaşanan uçuş iptallerinden dolayı Southwest Airlines'ın "sorumlu tutulacağını" söyledi.

Buttigieg, CNN’e konuşurken, "Southwest, bırakın kendi yolcularını ve bagajlarını, kendi mürettebatının bile nerede olduğunu tespit edemiyor. Sistemleri gerçekten bozuldu." dedi.

Hava yolu şirketine inceleme başlatıldı

Southwest Airlines'ın CEO'su Bob Jordan da paylaştığı videoda, yaşanan aksaklıklardan dolayı yolculardan ve çalışanlardan özür dilemiş, "Normal operasyona dönmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gerçekten üzgün olduğumu bilmenizi isterim." demişti.

AA'da yer alan bilgiye göre, federal hükümet tarafından, 10 binden fazla uçuşu iptal edilen Southwest Airlines için başlatılan inceleme devam ediyor.

ABD, kar fırtınasının etkisi altında ViDEO