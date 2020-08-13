Joe Biden, başkanlık koltuğunu Harris'e bırakabilir

Amerikan basını, Demokrat adayın ilerleyen yaşıyla ilgili bir iddiayı gündeme taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden'ı yaşıyla hedef alıyor.

Başkan Trump 74 yaşında, Biden'ın yaşı ise 77... Trump, rakibinin yaşı gereği başkanlık koltuğu için uygun olmadığını dile getiriyor.

NEDEN HARRIS'İ SEÇTİ

CNN yazarı Chris Cillizza, yazısında Trump'ın açıklamalarına benzer şekilde bir iddiayı gündeme taşıdı.

"Joe Biden, Kamala Harris'i neden Başkan Yardımcısı olarak seçti" başlıklı yazıda, Demokrat adayın ilerleyen yaşına dikkat çekildi. Biden'ın, görev süresini tamamlamadan koltuğu devredebileceği ihtimaline değinildi.

BIDEN BIRAKIRSA, BAŞKANLIĞI HARRIS DEVRALACAK

55 yaşındaki Harris'in daha genç lider kuşağını temsil ettiği belirtilerek, Biden'ın, başkanlık koltuğuna oturduğunda 78 yaşında olacağı kaydedildi.

Yazıda, Biden'ın kenara çekilmeye karar vermesi halinde, Kamala Harris'in özgeçmişiyle bu görev için hazır olduğu ifade edildi.







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