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    Joe Biden, Basra Körfezi'ndeki Patriot'ların kaldırılması talimatını verdi iddiası

    ABD basını, Körfez'deki askeri varlığın azaltılması için harekete geçildiğini yazdı.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 09:43
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    Joe Biden, Basra Körfezi'ndeki Patriot'ların kaldırılması talimatını verdi iddiası

    Amerikan askerlerinin Basra Körfezi'ndeki varlığıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

    ABD basını, Başkan Joe Biden’ın bölgede bulunan bazı askeri yetenek ve güçlerin kaldırılması için Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) talimat verdiğini yazdı.

    3 PATRIOT BÖLGEDEN KALDIRILDI

    Wall Street Journal gazetesi, üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Pentagon’un 1’i Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nde olmak üzere 3 Patriot sistemini bölgeden kaldırdığını ifade etti.

    Haberde, Pentagon’un bir uçak gemisini, gözetleme sistemlerini ve birçok askeri kuvveti Orta Doğu’nun dışına taşıdığı belirtildi.

    Joe Biden, Basra Körfezi ndeki Patriot ların kaldırılması talimatını verdi iddiası #1

    KUVVET VE DONANIMLAR RUSYA VE ÇİN’E KARŞI KONUŞLANDIRILABİLİR

    Pentagon’un, Orta Doğu’dan çektiği donanımların ve kuvvetlerin bir kısmını başlıca küresel rakipleri olarak gördüğü iki ülke olan Rusya ve Çin’e karşı yeniden konuşlandırabileceği kaydedildi.

    Ayrıca, ABD’li yetkililerin daha fazla donanımı ve kuvveti bölgeden çıkarmayı gözden geçirdiği aktarıldı.

    Joe Biden, Basra Körfezi ndeki Patriot ların kaldırılması talimatını verdi iddiası #2

    "SUUDİ ARABİSTAN KENDİ TOPRAKLARINI SAVUNMALI"

    Askeri ekipmanların bölgeden çıkarılmasının bir diğer nedeni olarak ise "ABD’nin Suudi Arabistan’dan kendi topraklarının savunma yükünü daha fazla üstlenmesini istemesi" olarak gösterildi.

    Pentagon'un, Suudi Arabistan’daki stratejik noktalar ile petrol tesislerin korunmasına yardımcı olacak yolları araştırmak için bir ekip oluşturduğu ifade edilirken, yardım seçenekleri arasında hava savunma sistemi satışı, genişletilmiş istihbarat paylaşımı ve ek askeri eğitim gibi başlıkların yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

    Bununla birlikte Beyaz Saray yetkililerinin, Washington-Riyad ilişkilerini bozmak istemediği, bu ülkeye füze saldırılarına karşı yardımcı olmak için yeni yollar aradığı yazıldı.

    Joe Biden, Basra Körfezi ndeki Patriot ların kaldırılması talimatını verdi iddiası #3

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