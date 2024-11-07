Joe Biden: Demokraside halkın iradesi kazanır

DHA
ABD'de tarihi seçimler geride kaldı.
Seçim yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Kamala Harris'e karşı zaferini ilan etti.
ABD Başkanı Joe Biden, seçim sonuçlarının ardından ilk kez konuştu.
Ulusa seslenen Biden, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
"TRUMP'I KUTLUYORUM"
20 Ocak'ta iktidarı barışçıl şekilde devredeceğiz. Sonuçlar sistemimizin adil, şeffaf ve güvenilir olduğunu kanıtlamıştır. Demokraside halkın iradesi kazanır, başkan seçilen Trump'ı kutluyorum.
"AMERİKALILARIN YAPTIĞI TERCİHİ KABUL ETMEK ZORUNDAYIZ"
Amerikalıların yaptığı tercihi kabul etmek zorundayız. Sorumluluklarımız önümüzdeki 74 gün boyunca sürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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